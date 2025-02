L’Atalanta saluta la Champions League al playoff. Dopo la sconfitta per 2-1 in Belgio, la squadra bergamasca perde 3-1 in casa contro il Club Brugge, che segna i tre gol nel primo tempo al Gewiss Stadium. Talbi punisce Carnesecchi al 3′ e al 27′. Poi nel recupero della prima frazione di gioco è Jutgla a firmare la terza rete. Nella ripresa il neo entrato Lookman riapre il discorso qualificazione, ma il nigeriano spreca il calcio di rigore al 61′. L’ultima nota stonata per l’Atalanta è il rosso estratto dall’arbitro Zwayer all’indirizzo di Toloi per un fallo da reazione a gioco fermo su De Cuyper.

LE PAGELLE

Carnesecchi 5.5

Non ha colpe sul gol. Anzi, prima del 2-0 aveva chiuso la porta con un grande intervento. Tre reti però sono tante e lui ci ha abituati ad una media di un miracolo a partita

Toloi 4

Lui e Djimsiti sono complici del disastro che porta all’1-0: vanno entrambi verso destra e al centro si apre un corridoio. Un movimento sbagliato che manda in tilt l’ingranaggio perfetto della squadra di Gasperini. Una follia il rosso diretto rimediato nel finale

Djimsiti 5

Sbanda nei primi 45 minuti. Meglio nella ripresa

Kolasinac 5.5

Non crede nelle doti balistiche di Jutgla e gli lascia tutto lo spazio per calciare da fuori area. La rete (splendida) del 3-0 è la naturale conseguenza di una lettura sbagliata. Cresce nella ripresa, anche in fase offensiva (77′ Posch sv)

Cuadrado 6

Sfiora il gol nel finale del primo tempo e conquista il rigore nella ripresa. Tra i pochi a salvarsi, nonostante la stanchezza nel finale (75′ Bellanova sv)

De Roon 5

Legge in ritardo il disastro annunciato nell’azione dell’1-0. Ed è troppo morbido sull’opposizione a Talbi. Nel secondo tempo va meno in affanno, ma il danno è fatto

Ederson 4.5

Irriconoscibile. Prima dell’1-0 perde la palla che porta alla ripartenza fatale, nell’azione del raddoppio Jashari lo porta a spasso per 20 metri. E sul contropiede del 3-0 non prova neanche a fermare Vanaken (83′ Brescianini sv)

Zappacosta 6

Nel primo tempo è tra i meno negativi: colpisce un palo e sfonda spesso sulla sua corsia di competenza

Pasalic 5

Spreca un gol nell’azione da cui nasce il contropiede del 3.0. Fatica a mettersi in luce (46′ Lookman 6.5 L’eroe della finale di Europa League sembra poter ispirare un’altra notte storica. Non tutte le favole però hanno un lieto fine. E la sua, dopo il gol flash ad inizio ripresa, diventa un dramma col rigore sbagliato al 61′)

De Ketelaere 6

L’ex di turno alterna spunti pericolosi a momenti di assenza dal gioco.

Retegui 5

Il miglior marcatore della Serie A resta in ombra come nell’ultima gara col Cagliari. Il poker al Verona ha portato un’indigestione? Presto per dirlo. Rimangono i numeri mostruosi: 20 gol in campionato, 3 in Champions. L’esperienza europea – la prima – finisce però con una gara incolore (75′ Samardzic sv)