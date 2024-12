Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha parlato così al termine del venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi: “È stata una giornata meravigliosa ma anche difficile. La cosa bella è stata poter condividere il garage con mio fratello Arthur, che per la prima volta ha disputato una sessione di prove libere per il nostro team. È stato un momento incredibile e unico, che ho davvero apprezzato. L’aspetto negativo è stato il problema con la batteria che ci ha fatto perdere tempo, ci ha permesso di girare solo per una parte della sessione e, soprattutto, ci costerà una penalità in vista della gara“.

Il monegasco della Rossa ha proseguito: “Stiamo lottando per il titolo e questo ci mette un po’ in difficoltà, tanto più che la McLaren sembra essere veloce. Tuttavia, le cose possono cambiare rapidamente: noi dobbiamo restare concentrati e spingere fino all’ultimo. Carlos e io abbiamo vissuto quattro anni fantastici insieme e vogliamo concludere la stagione in grande stile. Contiamo l’uno sull’altro per realizzare il nostro sogno di vincere il titolo Costruttori, e daremo assolutamente tutto per questo“.