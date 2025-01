Il Mondiale di Formula 1 2025 è ancora lontano, con il semaforo verde che si accenderà il 16 marzo a Melbourne, ma già si avvertono le vibrazioni di una stagione che promette emozioni. In un’intervista esclusiva rilasciata a RacingNews365, Charles Leclerc ha dichiarato di essere pronto ad affrontare Max Verstappen in una eventuale sfida diretta per il titolo mondiale, qualora dovesse presentarsi l’opportunità. La rivalità tra i due piloti è ormai una costante nel panorama della Formula 1, e il pilota monegasco non ha nascosto la sua determinazione nell’affrontare il rivale, che ha dominato la scena dal 2021, conquistando ben quattro titoli mondiali consecutivi con la Red Bull.

Fin dai primi anni sui kart, i due sono stati avversari e hanno costruito una rivalità che è maturata nel tempo. Nonostante il dominio di Verstappen, Leclerc non si tira indietro e si dice pronto a lottare al limite del regolamento, se necessario, proprio come il pilota olandese, famoso per la sua aggressività in pista. “Max riesce ad adattarsi a diverse situazioni e lo abbiamo visto anche quest’anno – ha affermato il ferrarista -. Ci sono stati momenti in cui non è stato aggressivo, ma quando è arrivato il finale di stagione, con Lando Norris che stava recuperando punti, abbiamo visto come Verstappen abbia giocato un po’ di più con le regole. Sento di avere anch’io questa caratteristica dentro di me“. In questo modo Leclerc evidenzia la sua determinazione e la capacità di adattarsi alle diverse circostanze di gara, una qualità che lo accomuna al suo rivale.

Leclerc lancia il guanto di sfida a Verstappen

Leclerc ha anche sottolineato quanto sia fondamentale per un pilota saper correre rischi nei momenti giusti: “So che ogni volta che ci saranno in gioco cose importanti quando sarà il momento di correre rischi con le persone giuste, ci proverò. Ma è anche per questo che mi è sempre piaciuto correre con Max; la mentalità del pilota è un fattore importante. Ci conosciamo poi da molto tempo, quindi è sempre più emozionante quando combattiamo insieme“.

Nonostante le critiche ricevute da chi ha minimizzato i successi di Verstappen, attribuendo gran parte delle sue vittorie alla superiorità della Red Bull, Leclerc ha sempre riconosciuto il talento del rivale, e conclude l’intervista con parole di elogio: “Non mi sorprendono i suoi risultati. Conoscendolo da quando eravamo piccoli, ho sempre visto quanto fosse talentuoso fin dal primo giorno Max. Siamo cresciuti insieme. È un pilota estremamente solido, e mantiene il suo punto di forza più grande, ovvero il talento. È affidabile, costante ed estremamente veloce, un pilota incredibile che merita tutto il successo che ha avuto“.