Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della diciannovesima giornata della Serie A 2024/2025. Primo turno dell’anno solare e subito partite di indubbio interesse di classifica, anche se questo weekend è monco di tre partite, rinviate per la Supercoppa Italiana, che saranno poi recuperate fra una decina di giorni. Sabato, però, ecco un roboante Fiorentina-Napoli che potrà sicuramente dire qualcosa sulle ambizioni di scudetto degli azzurri e sulla voglia di riscatto e di zona Champions dei viola, mentre domenica è il momento tanto atteso del derby della Capitale, con Roma-Lazio a catalizzare l’attenzione della serata. Per il resto, tanti incontri importanti per la zona salvezza, si parte con Venezia-Empoli, poi in ordine cronologico troveremo Verona-Udinese, Monza-Cagliari, Lecce-Genoa e Torino-Parma. Infine, come detto, le tre partite rinviate: martedì 14 gennaio si disputeranno Como-Milan e Atalanta-Juventus, mentre mercoledì 15 gennaio sarà la volta di Inter-Bologna, tre incontri già decisivi anche per le sorti di queste quattro big che a inizio mese si sono dovute trasferire in Arabia Saudita.

Scopriamo allora a seguire chi commenterà gli incontri del diciannovesimo turno di Serie A, con tutte e dieci le partite visibili su Dazn, di cui sette in esclusiva assoluta, mentre le altre tre trasmesse anche sui canali di Sky Sport. Il primo weekend dell’anno, con appendice finale: sabato e domenica in campo per sette partite, dunque fra dieci giorni i tre recuperi. Ecco a seguire la programmazione completa con orari, emittente di riferimento e l’indicazione sui telecronisti impegnati.

I TELECRONISTI SU DAZN E SKY DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA

Sabato 4 gennaio 2025

ore 15 Venezia-Empoli

su Dazn

Telecronaca: Orazio Accomando

ore 18 Fiorentina-Napoli

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Valon Behrami

ore 20.45 Verona-Udinese

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Fabio Bazzani

su Sky

Telecronaca: Dario Massara e Massimo Gobbi

Domenica 5 gennaio 2025

ore 12.30 Monza-Cagliari

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia

ore 15 Lecce-Genoa

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel

ore 18 Torino-Parma

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini

ore 20.45 Roma-Lazio

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini

Martedì 14 gennaio 2025

ore 18.30 Como-Milan

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Dario Marcolin

su Sky

Telecronaca: Stefano Borghi e Riccardo Montolivo

ore 20.45 Atalanta-Juventus

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

su Sky

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

Mercoledì 15 gennaio 2025

ore 20.45 Inter-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Marco Parolo