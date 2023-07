Dalla Germania: accordo fra il Bayern Monaco e Walker

In Germania sono sicuri: Kayle Walker sarà un prossimo giocatore del Bayern Monaco. Il club tedesco avrebbe messo nel mirino il terzino, in forza al Manchester City, con il quale sarebbe giunto anche ad un accordo di massima per quanto durata la durata del contratto.

Secondo quanto riferito da Sky Sport Germany, il Bayern avrebbe contattato Walker al quale avrebbe proposto un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026. Il terzino avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, considerando il suo ciclo al Manchester City terminato con il Treble della stagione appena trascorsa.