Valentino Rossi, per l’ennesima volta, ha sorpreso tutti quanti: rieccolo di nuovo in MotoGP, dopo nove titoli mondiali.

Valentino Rossi è una leggenda del motociclismo. Nove volte campione del mondo, ha conquistato 1 titolo in 500 e 6 in MotoGP, scrivendo pagine di storia dello sport italiano e internazionale destinate a rimane inchiodate nei ricordi di intere generazioni per sempre.

Il Dottore ha attraversato diverse epoche dal punto di vista anagrafico e sotto l’aspetto dei cambiamenti tecnici, dimostrandosi sempre grande protagonista delle due ruote. Nel 2021 si è ritirato, ma ancora oggi risulta essere una figura davvero carismatica e influente per la VR46 Driver Academy, fondata da lui stesso, e tutto il paddock più ambito delle due ruote.

Specialmente per quanto riguarda i suoi vecchi tifosi e i suoi allievi: adesso il glorioso numero 46 è tornato a farsi notare in sella a una moto, come se non fosse mai cambiato nulla dal momento del suo ritiro in avanti.

Valentino Rossi stupisce tutti: che ritorno in moto

Valentino Rossi, anche adesso che corre nel mondiale Endurance in auto con la sua BMW, non può fare a meno di tornare in sella alla sua moto, fedele compagna che gli ha donato i principali e più belli successi sportivi e professionali della sua lunga carriera. Anche se ha appeso il casco al chiodo dal 2021 per quanto riguarda il motociclismo che conta, dicendo addio per sempre alla sua partecipazione in MotoGP, il nove volte campione del mondo non riesce a dire di no né alle sfide in cui partecipa con allievi e colleghi al ranch, e neanche a qualche fragoroso ed entusiasmante ritorno in pista con una moto preparata per l’asfalto.

E infatti, c’è anche lui all’autodromo del Mugello di Scarperia a Firenze il 15 maggio 2025 per girare in pista nella sessione di allenamento organizzata dal suo team VR46. Esattamente come ogni anno, infatti, si ripete l’appuntamento sul circuito toscano, dove oltre a Rossi ci sono tutti i piloti della Driver Academy per una sessione di test privati sul tracciato italiano. Per l’occasione, l’autodromo ha aperto l’accesso al pubblico nell’area del prato. Una giornata di divertimento e relax assoluti, se di relax si può parlare per chi si allena per disputare al meglio le gare del motomondiale.

Di certo, in molti si saranno divertiti a guidare insieme a Valentino Rossi, che anche dopo il ritiro dalla MotoGP ci tiene a stare al top della condizione fisica e condividere insieme ai suoi giovani colleghi la pista asfaltata. Se la carriera finisce, lo spirito di motociclista e campione non può sfumare altrettanto velocemente.