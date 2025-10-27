Liam Lawson ha rischiato davvero grosso nel Gran Premio del Messico: è successo tutto in Curva 1.

Liam Lawson è stato protagonista di un episodio pericoloso durante il Gran Premio del Messico.Rientrando in pista dopo un pit stop si è trovato di fronte due commissari impegnati a rimuovere detriti. Il pilota della Racing Bulls ha frenato di colpo, poi nel team radio ha espresso chiaramente il suo sconcerto, usando parole forti. Poco dopo il pilota neozelandese è stato costretto al ritirato.

Cosa è successo in curva 1

Lawson era tornato in pista dopo il pit e affrontava la sequenza di Curva 1 a velocità ridotta per le bandiere gialle. Mentre guidava, ha incrociato due marshal (commissari) che stavano camminando sul tracciato per raccogliere detriti. Il pilota ha frenato d’improvviso, visibilmente scosso. Nel team radio ha detto testualmente: “Ma che c****, stiamo scherzando? Ma li avete visti? Avrei potuto ucciderli!”.

Lawson non ha portato a termine la gara, ritirandosi pochi giri dopo l’episodio. Nel corso del primo giro, il pilota si è visto obbligato a rientrare nei box per cambiare la gomma anteriore. La sua prestazione era già compromessa da un contatto al primo giro con Alexander Albon, e il ritiro segna un altro weekend negativo per il neozelandese e per la Racing Bulls.

Il neozelandese è stato uno dei quattro piloti a non aver concluso la gara in Messico (gli altri ritiri: Hulkenberg, Sainz, Alonso e Lawson). Liam sta vivendo un momento complicato della sta carriera. Un periodo che potrebbe costargli la non conferma alla Racing Bulls in vista della prossima stagione. Infatti, sembra vicina l’ufficialità del suo addio dalla suddetta scuderia e dalla Formula 1.