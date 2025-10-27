Gli esami al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di alto grado: per il belga si prospetta un lungo stop, che potrebbe variare da due a quattro mesi a seconda della gravità.

La notizia che i tifosi del Napoli temevano è diventata realtà. La SSC Napoli ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l’infortunio accusato nel match contro l’Inter.

“Kevin De Bruyne – si legge nella nota diffusa dal club – si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Uno stop pesantissimo per Antonio Conte, che perde il suo leader tecnico proprio nel momento cruciale della stagione, tra la lotta scudetto e gli impegni europei.

I tempi di recupero, nei casi di lesione di III grado, oscillano solitamente tra le 6 e le 10 settimane nei casi meno gravi, fino a 3-4 mesi in caso di rottura completa con necessità di intervento chirurgico. Saranno i prossimi controlli a definire con precisione la durata dello stop.