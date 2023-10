F1, Lawrence Stroll elogia Alonso: “È pieno di energia, sembra abbia 22 anni”

Con la stagione che sta per volgere al termine è tempo di bilanci in Formula 1. A tirare le somme per l’Aston Martin ci ha pensato il patron Lawrence Stroll, che non può che essere soddisfatto di quanto fatto dalla sua scuderia in questo 2023. La nota più positiva è senza dubbio Fernando Alonso, che ha ottenuto fin qui 7 podi e 3 secondi posti in stagione. L’asturiano ha così contribuito, insieme ad una notevole evoluzione della vettura, a rilanciare il nome della scuderia di Silverstone all’interno del grande circo della F1. Ai microfoni di Sky Sport, Stroll si è infatti detto entusiasta del pilota spagnolo: “È pieno di energia come se avesse 22 anni, è molto impegnato ed estremamente motivato. Ha grande talento ed è un fantastico ambasciatore per il nostro marchio“.

Stroll senior ha poi parlato di un possibile rinnovo dopo il 2024 di Alonso, che con quella dell’anno prossimo arriverà a quota 21 stagioni in Formula 1: “Tutto è possibile. Al momento ha un contratto per correre con noi l’anno prossimo e non vediamo l’ora di farlo”. In chiusura anche due parole sul figlio: “Lance ha iniziato l’anno con il piede sbagliato, con due polsi rotti durante la prima mezza dozzina di gare. Ciò ha reso tutto più impegnativo, ma ha fatto davvero un lavoro eroico nonostante la sfortuna”.