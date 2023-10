Chelsea-Arsenal, Zinchenko avvisa Mudryk: “Se segni ti stacco le palle”

Compagni di squadra in Nazionale, avversari a livello di club. Pochi giorni dopo aver festeggiato insieme la vittoria dell’Ucraina contro Malta, Oleksandr Zinchenko e Mykhailo Mudryk si ritroveranno uno contro l’altro in occasione del match di Premier League tra Chelsea e Arsenal. Proprio in vista dell’incontro, Zinchenko ha voluto mandare un messaggio al connazionale, ovviamente in tono scherzoso: “Contro Malta ha segnato un gol molto importante che ha calmato la gara, ma guai a rifarlo in un match fondamentale come quello di sabato. Gli ho detto che se si azzarda a segnare gli strappo le palle“.