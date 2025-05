Lo Sport in tv oggi, lunedì 26 maggio: il programma completo, tra Roland Garros e calcio, con gli Europei Under 17 e l’Italia in campo

La domenica è appena andata agli archivi con l’ultima giornata di Serie A ma anche con il Gran Premio di Formula 1 e quello di MotoGp, senza dimenticare il Giro d’Italia con l’arrivo in salita di ieri e l’ultima settimana che si preannuncia durissima. Insomma, tanta carne al fuoco ma non è certo finita qui, anzi. Il programma di oggi è ugualmente corposo, con il Roland Garros che fa ovviamente la parte del leone.

Il Giro oggi si ferma con l’ultima giornata di riposo ma il ciclismo sarà protagonista con la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, poi non mancherà calcio, con gli Europei Under 17 in corso di svolgimento. Ecco il programma di oggi:

Lunedì 26 maggio

11.00 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni femminili (quarta suddivisione con l’Italia dalle 18.00) – Diretta streaming integrale su Gym Tv Online, quarta suddivisione anche su Eurovision Sport

11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno (1° match sul Court 13 Luciano Darderi-Sebastian Korda, 2° match sul Suzanne-Lenglen Giulio Zeppieri-Carlos Alcaraz, 4° match sul Court 9 Lucia Bronzetti-Ekaterina Alexandrova, 5° match sul Court 7 Elisabetta Cocciaretto-Taylor Townsend, 4° match sul centrale dalle 12.00 ma non prima delle 20.15 Jannik Sinner-Arthur Rinderknech) – Diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2; live streaming su discovery+ (tutti i campi), Sky Go, NOW e DAZN

11.32 Ciclismo: Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes – Dalle 14.20 diretta streaming su discovery+

14.30 Tuffi, Europei: finale sincro misto piattaforma 10 metri – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

16.15 Tuffi, Europei: finale trampolino 1 metro uomini – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

20.30 Calcio, Europei Under 17: Italia-Belgio – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

20.45 Basket, Serie A2: Cantù-Rieti (gara-2 semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play