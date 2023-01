F1, arriva la quinta stagione di ‘Drive To Survive’: dal 24 febbraio disponibile su Netflix

“L’attesa è finita”: attraverso queste parole pubblicate su un post Twitter la Formula 1 ha annunciato l’uscita della quinta stagione della docu-serie ‘Drive To Survive’. Il quinto capitolo di questo speciale spettacolo realizzato da Netflix in collaborazione con il principale circus automobilistico mondiale uscirà sulla piattaforma il prossimo 24 febbraio 2023. Dopo le prime quattro stagioni incentrate sugli ultimi campionati, questa volta il focus sarà incentrato sul racconto dei retroscena e dei dietro le quinte dello scorso Mondiale di Formula 1 2022, in cui l’olandese della Red Bull Max Verstappen ha conquistato il suo secondo titolo iridato.