F1, iniziati i lavori di ammodernamento dell’autodromo di Monza: 473 milioni di euro il valore prodotto dal GP d’Italia

Hanno preso al via nella giornata odierna di lunedì 8 gennaio i lavori di ammodernamento dell’autodromo di Monza, che dureranno 140 giorni. L’obiettivo è adeguare i tre sottopassi per la separazione di traffico veicolare e pedonale, creare un nuovo sottopasso e rifare l’asfalto. Presente anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’inizio dell’intervento.

Intanto, è stato calcolato dal Censis che il GP d’Italia di Monza di Formula 1 produce un valore di 473 milioni di euro, di cui 143 milioni di ricadute immediate sul territorio, 80 milioni di ricadute sul sistema produttivo italiano, 50 milioni di valore del brand territoriale e 200 milioni di valore mediatico. A rivelarlo è stato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, proprio in occasione del via ai lavori: “La Formula 1 ha dimostrato che laddove l’offerta è accettabile, la gente viene e spende. Dobbiamo accontentare tutti, ma oggi la vera sfida è dare maggiori ricadute sul territorio. Ancora di più sarebbe per me un grande successo“.