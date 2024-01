Australian Open 2024, Matteo Berrettini si allena con Tsitsipas sulla Rod Laver Arena

A più di quattro mesi dall’ultimo torneo giocato, Matteo Berrettini è pronto a fare ritorno nel circuito. Il tennista azzurro, fermo dallo scorso US Open, prenderà parte all’Australian Open 2024 ed è arrivato in questi giorni a Melbourne. Dopo aver risolto il problema al piede che l’aveva costretto a saltare il torneo di Melbourne, Berrettini è dunque tornato in campo e si è allenato sulla Rod Laver Arena con il greco Stefanos Tsitsipas. “Arrivato a Melbourne e dritto sulla Rod Laver Arena. Come sempre è un piacere Stefanos” ha scritto su Instagram il romano, postando una foto in cui sorride insieme allo stesso Tsitsipas al termine della seduta d’allenamento.

Matteo Berrettini and Stefanos Tsitsipas in Melbourne 🎾 pic.twitter.com/mAEjKhqNmC — Mario Boccardi (@marioboc17) January 8, 2024