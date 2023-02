F1, in Bahrain possibile il clamoroso ritorno di Vettel al posto di Stroll in Aston Martin

L’Aston Martin non esclude di avere intenzione di chiamare a sorpresa Sebastian Vettel per sostituire l’infortunato Stroll nel Gran Premio del Bahrain di F1, esordio stagionale, e forse nelle gare successive finché il figlio del patron del team non si sarà ripreso del tutto. Sembrava poter tornare in tempo, invece il canadese rischia di star fermo a lungo, e così la scuderia in verde sta pensando al nome del sostituto. Nei test è salito in macchina Felipe Drugovich, ma resta sul piatto anche la possibilità di richiamare il tedesco quattro volte campione del mondo proprio per la sua affinità con questa macchina, guidata fino allo scorso anno prima di lasciare il Circus ritirandosi.

Il team principal Mike Krack non ha escluso questa clamorosa soluzione: “Il piano B lo dobbiamo decidere, abbiamo alcuni piani B, dobbiamo decidere il piano B quando il piano A, cioè la presenza di Stroll, sarà escluso. Non vi dirò se Seb ha mostrato interesse. Non dimenticate una cosa, aveva in mente un piano molto, molto accurato per il suo ritiro. E penso che anche questo sia qualcosa che bisogna rispettare. Vediamo cosa accadrà”.