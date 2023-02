Challenger Rovereto 2023: Zeppieri in finale contro Stricker

Con la nona vittoria di fila nelle ultime due settimane Giulio Zeppieri ha centrato l’ingresso in finale agli Internazionali di Tennis – Città di Rovereto (73.000 euro, Play-It). In semifinale il 21enne di Latina, n.127 del ranking e testa di serie numero 3 del tabellone, reduce dal titolo vinto a Cherbourg domenica scorsa, ha battuto per 7-5 6-2 il giapponese Kaichi Uchida, n.195 ATP e sesta testa di serie. Nell’altra semifinale successo dello svizzero Dominic Stricker, n.153 del ranking e numero 2 del seeding, che ha sconfitto per 6-3 7-6(3) il belga Gauthier Onclin, n.258 ATP, proveniente dalle qualificazioni.