Fiorentina, Barone: “Bonaventura grande giocatore. Siamo pronti al rinnovo”

La Fiorentina in questa prima parte di stagione sta contando un Giacomo Bonaventura che definire in spolvero e dire poco. Il centrocampista ex Atalanta e Milan è diventato un punto focale nella linea di centrocampisti offensivi di Italiano. Le prestazioni del giocatore hanno fatto parlare di Bonaventura in chiave rinnovo, che sarebbe pronto ad arrivare. Parola di Joe Barone.

Barone intervistato ad un gruppo di studenti di quarta e quinta elementare della scuola San Pier Martire di Firenze: “Siamo stati bravi ed intelligenti a prendere Bonaventura, e non lo abbiamo pagato perché era in scadenza di contratto. E’ importante che stia facendo un bel percorso, è un grande giocatore, ci auguriamo che continui così in modo che gli si possa allungare il contratto“.

Sul resto: “Nzola è un goleador, ha sempre fatto gol in carriera, al momento sta attraversando un periodo in cui non sta facendo reti ma se guardiamo nel dettaglio la partita di domenica scorsa contro il Bologna è stato quello che ha fatto l’assist per il grandissimo gol di Bonaventura. Da parte dello staff tecnico e della società lo aiutiamo a stare tranquillo e a non pensare continuamente a fare gol e alla pressione di doverlo fare. Sono molto orgoglioso della squadra e della tifoseria. Nella partita di domenica scorsa hanno dato tanta forza alla squadra e l’hanno condotta a far vincere, ma sono anche orgoglioso dell’aiuto che i tifosi abbiano dato alle popolazioni alluvionate della Toscana“.

Sul mercato che verrà: “Siamo preparati, dobbiamo esserlo sempre. Abbiamo un’area di scouting che gira tutto il mondo, non posso dire oggi i nomi su cui puntiamo. Vediamo che succede da qui al primo gennaio e poi siamo preparati per intervenire e cercare di migliorare la squadra“.