Lotta Champions League: quanti punti servono per entrare tra le prime quattro?

Massimiliano Allegri qualche giorno fa ha fissato la quota Champions a 73 punti, ma in realtà potrebbero bastarne meno per centrare l’obiettivo della qualificazione alla coppa più prestigiosa. La quota per il quarto posto in questa stagione potrebbe infatti attestarsi tra i 68 e i 70 punti. Ci sono 18 punti a disposizione e al momento ci sono tre squadre al quarto posto che ne hanno 57: Inter, Milan e Roma. Le milanesi devono affrontare rispettivamente Roma e Napoli e Lazio e Juventus. La Roma dovrà anche andare a Firenze. C’è modo insomma per riscrivere una classifica ancora tutta da decifrare. Se lo Scudetto è già de facto assegnato e la lotta salvezza è relegata ad un testa a testa Verona-Spezia, la corsa europea è quella più affascinante di questa stagione e coinvolge anche un’Atalanta che è tornata ad affacciarsi ai piani alti con insistenza. Nella scorsa stagione i 70 punti bastarono alla Juventus per qualificarsi in Champions, mentre non si scende sui 69 dal 2018-19. Nel 2016-17 l’Inter chiuse al quarto posto con addirittura 67 punti, ma in quel caso il piazzamento valeva solo per l’Europa League.

Calendario

LAZIO: Sassuolo, MILAN, Lecce, UDINESE, Cremonese, EMPOLI

JUVENTUS: Lecce, ATALANTA, Cremonese, EMPOLI, Milan, UDINESE

INTER: HELLAS VERONA, ROMA, Sassuolo, NAPOLI, Atalanta, TORINO

MILAN: Cremonese, Lazio, SPEZIA, Sampdoria, JUVENTUS, Hellas Verona

ROMA: MONZA, Inter, BOLOGNA, Salernitana, FIORENTINA, Spezia

ATALANTA: Spezia, Juventus, SALERNITANA, Hellas Verona, INTER, Monza

In maiuscolo le trasferte