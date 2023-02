F1, Horner: “Non so se siamo i più forti, la Ferrari ha una buona macchina”

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha commentato i primi giorni di test che precederanno l’inizio della stagione di F1 2023. Dopo un 2022 dominato ed i test pre-stagionali in Bahrain che hanno messo in mostra una Red Bull di ottimo livello, Horner si è tolto dai riflettori facendo il punto sia sulla sua macchina che sulle altre: “Siamo reduci da un 2022 incredibile, e per noi è stato bello tornare in azione. Abbiamo staccato un po’ durante le vacanze natalizie, anche se in questo inverno abbiamo lavorato davvero tanto. Vedere in pista la RB19 è stato emozionante, come ogni anno. Ogni debutto ha una storia a sé. Si impara sempre qualcosa dalla macchina nuova. Questa vettura è l’evoluzione della precedente, anche se ogni area è stata rivista e ottimizzata. Spero sia competitiva”.

Horner ha poi speso delle parole sulla concorrenza: “Non so se siamo i più forti in assoluto, non è mai facile interpretare i test pre-stagionali. Di sicuro abbiamo una buona macchina, ma anche la Ferrari ce l’ha. Sono anche convinto che la Mercedes non abbia scoperto tutte le sue carte. Datemi 2-3 gare e il quadro sarà più chiaro”.