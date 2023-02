FANTACALCIO – Empoli-Napoli, autogol Ismajli su cross Zielinski: Osimhen non influisce

Episodio al fantacalcio (e di moviola) in Empoli-Napoli, dove c’è l’autogol da parte di Ismajli sul cross violento di Zielinski, che potrebbe anche essere considerato come un tiro sbagliato, ma di sicuro destinato a terminare fuori dallo specchio. C’è anche da rivedere la posizione di Osimhem che è in fuorigioco geografico, ma che non viene considerato come influente nel goffo tentativo del difensore toscano di intervenire. E al Castellani è già 0-1.