F1, Hamilton sulla rivalità con Verstappen: “Si parla di problemi tra me e lui, ma io lo rispetto”

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nel corso di un’intervista concessa a ‘Formula 1 Magazine’, ha parlato della sua rivalità con Max Verstappen e del rispetto che nutre per l’olandese: “Si parla di problemi tra me e lui, ma io rispetto Max. Nel 2021 ha fatto tutto ciò che doveva fare, per quale motivo dovrei avere dei problemi con lui? Nessuno può negare che abbia dato il massimo in ogni gara. Max è molto giovane, forse è lui ad avere un problema con me anche se presumo che non sia così”.