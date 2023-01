Calciomercato, Tottenham: Kane apre al rinnovo contrattuale

Nonostante le continue voci sul suo futuro, Harry Kane potrebbe rimanere al Tottenham ancora a lungo. Il suo contratto scade nel 2024, il Manchester United è alla finestra ma, stando a “The Athletic”, il giocatore sarebbe aperto alla possibilità di prolungarlo e alla fine della finestra di gennaio si siederà a parlarne col club. Se non si dovesse arrivare a un’intesa, a quel punto gli Spurs dovranno decidere se cederlo in estate o tenerlo un’altra stagione per poi perderlo a zero. A Kane era stato accostato anche il Bayern Monaco, sebbene nelle scorse settimane l’interesse tedesco si sia raffreddato alla luce della possibile richiesta a tre cifre da parte del Tottenham.