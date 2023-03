F1, Hamilton furioso con la Mercedes: “Non mi avete ascoltato, ammettetelo e prendetevi la responsabilità”

“Ho detto al team tutti i problemi che ho avuto con la macchina l’anno scorso. Ho guidato così tante macchine nella mia vita. So di cosa ha bisogno una macchina e cosa no. Ora si tratta davvero di responsabilità, ammettere e dire: ‘non ti abbiamo ascoltato e ora non siamo dove dovremmo essere'”. Lewis Hamilton è furioso nei confronti della Mercedes e va all’attacco in un’intervista alla BBC in cui il sette volte campione ha mostrato insofferenza verso il lavoro del team, complice anche il quinto posto nell’esordio del Mondiale di F1 in Bahrain: “Mi sono semplicemente divertito a guidare. Mi è piaciuto avere un paio di battaglie, ed era vicino, ma non del tutto lì. Ho avuto molte macchine come questa, in particolare ai tempi della McLaren. Non so come o quando lo faremo, per cambiarlo, ma deve succedere”.