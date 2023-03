Gli allievi del Master UEFA Pro ospiti del Monza di Palladino, docente per un giorno

Prosegue la formazione per gli allievi del Master UEFA Pro (massimo livello formativo per un allenatore, corso riconosciuto anche a livello europeo) e, dopo i due giorni passati a febbraio al Marsiglia, con l’obiettivo di conoscere da vicino le metodologie di lavoro adottate dallo staff tecnico del club transalpino, ieri e oggi i corsisti sono stati ospiti del Monza per il secondo stage di quest’anno. Due giorni immersi nell’ambiente lavorativo brianzolo, tra lo stadio e il centro sportivo Luigi Berlusconi, per vedere in prima persona le sedute di allenamento di una delle grandi rivelazioni di questo campionato di Serie A e per confrontarsi direttamente con lo staff tecnico del Monza. Padrone di casa e docente per un giorno, davanti ai propri colleghi corsisti dell’UEFA Pro, Raffaele Palladino, il quale ha illustrato i propri pensieri e le metodologie adottate: “Noi – ha sottolineato l’allenatore del club lombardo, facendo riferimento al lavoro sul campo – crediamo nei lavori aerobici ed è per questo che alleniamo i ragazzi settimanalmente sia con la palla che senza”. Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Luca Belingheri, Vincent Cavin, Simone Contran, Emilio De Leo, Daniele De Rossi, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, Daniele Gastaldello, Manuel Iori, Abdoulay Konko, Filippo Lorenzon, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Matteo Paro, Bruno Trocini, Felice Tufano e Gennaro Volpe.