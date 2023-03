Venezuela, José Pekerman lascia il ruolo di commissario tecnico

L’allenatore argentino José Pekerman ha lasciato il suo incarico di commissario tecnico Venezuela, dopo soli 15 mesi dal suo approdo in panchina. Ad annunciarlo è stata proprio la Federcalcio venezuelana, che, tramite i propri canali social, ha comunicato ufficialmente di aver rotto il rapporto professionale con l’allenatore e con il suo agente Pascual Lezcano, il quale rivestiva il ruolo di manager della nazionale. Secondo la stampa argentina, Pekerman si è dimesso per contrasti sulle condizioni di lavoro e sul pagamento dello stipendio, al contrario i media del Venezuela evocano irregolarità nella gestione di Lezcano, che sarebbe stata rilevata durante un audit: nessuna delle due versioni, tuttavia, ha trovato conferma da parte né di Pekerman, né della federazione. Pekerman, che ha guidato varie nazionali tra cui l’Argentina e che con la Colombia ha partecipato ai Mondiali 2014 e 2018, ha fallito la qualificazione per la rassegna iridata in Qatar, obiettivo per il quale era stato ingaggiato. Ora, il Venezuela dovrà cercare un nuovo commissario tecnico prima dell’inizio delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Con l’ampliamento del torneo a 48 squadre, va specificato, saranno ammesse ben sei nazionali sudamericane, contro i soli quattro pass messi a disposizione per le precedenti edizioni.