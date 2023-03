F1, griglia di partenza GP Bahrain 2023: risultati e classifica qualifiche, pole Verstappen

Si riparte da Max Verstappen che ottiene la prima pole position del Mondiale 2023 di F1: ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain 2023, primo appuntamento della nuova stagione di F1. Prima caccia alla pole position sul circuito di Sakhir, dove è gran bagarre tra i team e i piloti per partire il più avanti possibile e per portare a casa la prima pole position stagionale. Di seguito scopriamo assieme quale sarà la griglia di partenza aggiornata attraverso il racconto di Q1, Q2 e Q3 in Bahrain.

Q1 – Esclusi De Vries, Piastri, Magnussen, Gasly e Sargeant, quest’ultimo con lo stesso tempo di Norris che però si salva perché l’ha registrato prima. Cinque vetture di cinque team diversi fuori, che equilibrio. E il miglior tempo lo fa segnare Sainz davanti a Russell e Leclerc, poi le Aston Martin e solo dopo troviamo le Red Bull che hanno un po’ sperimentato.

Q2 – Eliminati Albon, Tsunoda, Zhou e Bottas con le due Alfa Romeo e Norris, mentre Stroll si salva in decima posizione. Super Ferrari con Leclerc in 1.30.282 per trovare il miglior tempo, poi Verstappen e Russell, Hamilton e Sainz. Si è qualificato Hulkenberg pure!

Q3 – Pole position per uno strepitoso Verstappen, prima fila tutta Red Bull con Perez che soffia la posizione a Leclerc, questo perché il monegasco scende dalla macchina e non tenta un ulteriore tentativo come tutti gli altri. Poi Sainz, Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Hulkenberg, Ocon.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN 2023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

TERZA FILA

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. George Russell (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

QUINTA FILA

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Esteban Ocon (Alpine)

SESTA FILA

11. Lando Norris (McLaren)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

OTTAVA FILA

15. Alexander Albon (Williams)

16. Logan Sargeant (Williams)

NONA FILA

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Oscar Piastri (McLaren)

DECIMA FILA

19. Nyck De Vries (AlphaTauri)

20. Pierre Gasly (Apine)