Juventus, Kean: “Noi non molliamo. Allegri mi ha sempre aiutato”

Moise Kean si sta riprendendo la Juventus. La rete decisiva che porta i tre punti in cascina contro un ottimo Hellas Verona hanno la firma dell’attaccante italiano classe 2000. Queste le parole di Kean al fine della partita rilasciate ai microfoni di Dazn.

Le parole di Kean: “Una vittoria importante che ci dà motivazione per non mollare, anche dopo il risultato dell’Inter. Dopo la sosta le partite non sono mai facili, oggi siamo riusciti a vincere e dobbiamo continuare così. La mia ambizione è lavorare giorno per giorno, in passato ho fatto degli sbagli ma sto crescendo e ora è il momento di dare il massimo di me stesso“. Su Allegri: “Il mister mi ha sempre aiutato nei momenti difficili, l’unico ringraziamento è dare tutto sul campo e dimostrare che ci sono”.