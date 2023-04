Highlights Kvitova-Rybakina 7-6(14) 6-2, finale Wta Miami 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 48

Gli highlights della sfida tra Petra Kvitova ed Elena Rybakina, finale del Wta 1000 di Miami, in cui è la ceca ad imporsi in due set. Non arriva la doppietta per la tennista di passaporto kazako, che è costretta ad arrendersi nettamente nel secondo set per 6-2 dopo aver perso un’incredibile prima frazione per 7-6(14) con quattro set point non concretizzati. Kvitova trionfa e torna nelle prime 10 del mondo.