F1 GP Usa, Sainz: “Buon passo e strategia, Mercedes dura da battere oggi”

Dopo il quarto posto nel GP di Austin, Carlos Sainz ha parlato così nell’intervista post gara: “Da qui alla fine cercheremo di conquistare i punti necessari per battere la Mercedes“. Il pilota spagnolo della Ferrari ha poi proseguito: “Più del quarto posto non avrei potuto fare. Nel secondo e nel terzo stint avevo un buon passo, la strategia è andata bene nella conquista di un risultato che ieri sembrava non facile da raggiungere. La Mercedes è difficile da battere perché sono molto forti. Ci saranno altri punti in palio e quindi la classifica resta ancora variabile“.