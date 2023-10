Milan, Pioli: “Buona partita sia in 11 che in 10. Gatti ammonito dopo 22 falli”

“C’è delusione. Abbiamo fatto una buona partita sia in 11 che in 10. Si poteva stare più attenti in certe situazioni. Spiace perdere una partita così”. Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta casalinga del Milan contro la Juventus. “Dopo il rosso a Thiaw ho scelto di mantenere lo stesso assetto difensivo, con la speranza che gli inserimenti di Musah e Renders e le sponde di Giroud ci permettessero di rimanere pericolosi – aggiunge il tecnico rossonero -. Ci aspettavamo Weah più presente su Leao. Gatti ha commesso tantissimi falli, ci sono le ammonizioni da regolamento. E’ stato ammonito dopo 22 falli. Bisognava riaprire maggiormente l’area con Reijnders e Musah. Sull’espulsione abbiamo commesso un’ingenuità individuale e di reparto. Lo 0-0 sarebbe stato più giusto per quello che si è visto. Thiaw doveva temporeggiare su Kean e il terzino doveva stringere di più. Jovic è entrato bene, la sua condizione sta migliorando. Okafor è un giocatore di maggiore profondità e movimento. È una sconfitta che non ci toglie nulla. La squadra è consapevole delle proprie qualità, sta facendo il cammino giusto”, ha concluso.