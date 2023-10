F1 GP Stati Uniti, Hamilton: “Bello tornare a lottare per queste posizioni”

Lewis Hamilton commenta il GP degli Stati Uniti, in cui è finito secondo: “È bellissimo tornare a gareggiare per le migliori posizioni, questo è merito anche del team. Verso la fine stavo raggiungendo Verstappen, chissà cosa sarebbe caduto con qualche giro in più. Ho comunque commesso un errore durante la gara, anche se è stato davvero bello tornare davanti e lottare per le posizioni migliori. Adoro gli Stati Uniti, mi sono sempre sentito ben accolto dalla gente”.