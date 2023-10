F1 GP Usa, Leclerc: “Arrabbiato per la strategia, ho protetto Sainz”

Dopo il sesto posto nel GP di Austin, Charles Leclerc ha parlato così nell’intervista post gara, criticando la scelta della sua scuderia: “Il degrado gomma è stato complessivamente buono, ma la strategia ad una sosta non era quella corretta“. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Non posso nascondere che la strategia ad una sosta era la scelta sbagliata. I numeri miei e di Sainz erano molto simili. Non avevo sul momento capito perché mi avessero chiesto di far passare Sainz, poi mi hanno spiegato che era una scelta per proteggerlo dal ritorno di Perez. Per questo non sono arrabbiato, lo sono certamente di più per la strategia errata“.