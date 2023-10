F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “Non sono soddisfatto, siamo stati indecisi”

Frederic Vasseur commenta il Gran Premio degli Stati Uniti, dopo che la Ferrari è finita quarta e sesta: “Non sono soddisfatto della gara, abbiamo compromesso la gara di Leclerc con la strategia. Ho qualche rimpianto, non possiamo essere contenti di un quarto di un sesto posto partendo dalla pole position. Con Sainz la gara è stata gestita bene, arrivando poco distanti da Norris. Con Leclerc, invece, abbiamo compromesso il suo risultato con la strategia. Una decisione, quella legata a Charles, che era stata discussa prima della gara. Nulla è stato deciso al momento. Quando abbiamo lasciato passare Sainz è stato solo per far risparmiare del tempo a Leclerc, però non possiamo essere contenti del risultato raggiunto. Dovevamo avere una strategia chiara, siamo stati un po’ indecisi e questo non va bene. La scelta di fare una sosta non era certamente quella ideale, ma la gestione delle gomme non è stata così negativa. Poi è facile fare questi commenti a posteriori, cercheremo sicuramente di migliorare nelle prossime gare”.