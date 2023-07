GP Ungheria, Verstappen: “Non penso alle dodici vittorie di fila, contento per il ritorno di Ricciardo”

“Record di 12 gare di fila? Non ci penso, noi siamo qui solo con l’obiettivo di fare bene”. Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere che inaugureranno in weekend del GP di Ungheria. “Sono contento per il ritorno in pista di Ricciardo, ma sono anche triste per De Vries. Sono sicuro che ritornerà in Formula 1”.