F1 GP Ungheria 2023, Norris: “Stiamo andando bene, ma basta un attimo per precipitare”

“Credo che siamo in una buona condizione per domani, ma parlerà la pista. Qua tutto può succedere: ti possono cancellare un giro, ti possono penalizzare, possiamo sbagliare noi”. Lo ha detto il pilota della McLaren, Lando Norris, dopo le prove libere del venerdì chiuse al secondo posto nel GP di Ungheria: “La macchina sta andando bene, ma è un attimo a ritrovarsi in una cattiva situazione. Puntiamo al Q3 e vedremo”.