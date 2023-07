Amichevoli estive 2023: l’Inter vince 10-0 contro la Pergolettese, poker di Lautaro e esordio per Cuadrado

L’Inter vince 10-0 con la Pergolettese nell’ultimo test amichevole prima della tournée giapponese. Ottima prova dei ragazzi di Inzaghi, che dominano dall’inizio alla fine contro la squadra di Crema, che milita in Serie C. Due formazioni provate con buone indicazioni nel primo tempo da Bisseck, molto reattivo negli anticipi, e Correa, molto attivo in fase di rifinitura. Nella seconda frazione entra Lautaro, che mette a referto un poker con due rigori su due trasformati. Bene anche Dimarco, autore di due assist, e Frattesi, con i soliti inserimenti in area di rigore. Oltre a Lautaro in gol anche Correa, Bastoni, Mkhitaryan e Dumfries nel primo tempo e Esposito e Mkhitaryan nel secondo. Ora i nerazzurri si preparano per volare in Giappone, dove saranno impegnati nelle amichevoli con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e il fresco ex Brozovic, giovedì 27 luglio, e con il Psg, martedì 1 agosto. L’ultimo test prima dell’inizio della Serie A sarà contro il Salisburgo in casa del club austriaco.