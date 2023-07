F1 GP Ungheria 2023, Hamilton: “Il nuovo format delle qualifiche non ha senso”

“Non mi sembra un gran format quello che hanno scelto per le qualifiche, in questo modo si riducono tantissimo i giri in pista. Non vedo il senso di queste limitazioni, buttiamo poi così tante gomme da bagnato con un solo giro in ogni weekend”. Così Lewis Hamilton nel commentare le prove libere del GP di Ungheria, per nulla positive in chiave Mercedes: “Il feeling in pista non era buono. Sembrerebbe la versione peggiore della mia vettura delle ultime settimane”.