Wta Amburgo 2023, Nuria Brancaccio sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni

Nuria Brancaccio non riesce a ripetere quanto fatto a Palermo e non centra il main draw del WTA 250 di Amburgo. La tennista campana, quarta testa di serie del tabellone di qualificazione, è stata battuta nel turno decisivo dalla turca Sonmez con lo score di 6-4 7-5. L’azzurra è sempre stata costretta a rincorrere nel match: nel primo set per due volte ha recuperato un break di svantaggio, ma alla terza occasione utile la turca è riuscita ad aggiudicarsi la frazione al decimo game. Nel secondo parziale Nuria ha recuperato prima uno 0-3 e poi un 3-5 di svantaggio prima di cedere in ogni caso per 5-7 dopo non aver concretizzato due palle per il tie-break.