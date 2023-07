F1 GP Ungheria 2023: Leclerc supera il limite di velocità in pit lane, 5 secondi di penalità

Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di cinque secondi in occasione del GP d’Ungheria 2023 di F1. Il pilota della Ferrari è finito sotto investigazione per aver superato i limiti di velocità in pit lane e poco dopo è stato sanzionato. Si conferma dunque in salita la gara per il monegasco, che in precedenza aveva avuto problemi con il pit stop, durato 9.4 secondi.