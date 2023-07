F1 GP Ungheria 2023: Red Bull da record, il pit stop di Perez è il più veloce dell’anno

Il pit stop effettuato da Sergio Perez al 44° giro del GP di Ungheria 2023 è stato il più rapido del Mondiale 2023 di Formula 1. I meccanici della Red Bull hanno impiegato appena 1.9 secondi per cambiare le gomme alla monoposto di ‘Checo’, capace di ripartire immediatamente e tornare all’attacco del podio. Non si tratta però del pit stop più veloce di sempre: quello è infatti detenuto dal compagno di squadra Max Verstappen con 1,82 in occasione del GP del Brasile del 2019.