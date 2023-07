Mondiali U23 Canottaggio: primo posto nel medagliere per l’Italia con 9 medaglie

Si sono conclusi in Bulgaria i Mondiali di Canottaggio Under 23 a Plovdiv, con l’Italia che ha chiuso al primo posto nel medagliere, con ben 9 metalli: 5 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Per il terzo anno consecutivo, sono gli azzurri ad essere i migliori, davanti davanti alla Gran Bretagna che ne vince 5 (3-2-0), e alla Germania con 7, ma con meno ori rispetto ai britannici (2-3-2).