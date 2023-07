F1 GP Ungheria 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole Hamilton e Leclerc sesto

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Su uno dei circuiti più complicati del Mondiale va in scena la nuova caccia alla pole e con il regolamento nuovo che esordisce qua per poi ripresentarsi a Monza: obbligatoriamente, Q1 con le hard, Q2 con le medie, Q3 con le soft: e allora è gran bagarre per conquistare le prime file della griglia di partenza per la gara di domani, eccola di seguito completa e in aggiornamento.

Q1 – Tutti in pista con le hard e le due Williams non riescono a tenere il passo, entrambe eliminate. A sorpresa, fuori anche George Russell con la Mercedes, mentre è Zhou a ottenere, in modo inaspettato, il miglior tempo, tenendo alle spalle Verstappen. Gli altri due eliminati sono Kevin Magnussen (Haas) e Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri, battuto dal rientrante Ricciardo che va al Q2. Format comunque divertente e in grado di rimescolare le carte.

Q2 – Tutti in pista con le medie e viene cancellato il primo tentativo di Verstappen per i track limits. E’ Norris a ottenere il miglior tempo, Hamilton invece secondo e solo terzo Super Max. Guai per la Ferrari: Leclerc si migliora in extremis ed entra tra i dieci, ma così facendo mette fuori Carlos Sainz, eliminato così come Ocon, Ricciardo, Stroll e Gasly.

Q3 – Primo tentativo con un errorino di Leclerc, con Verstappen che trova il miglior tempo ma impensierito da Hamilton. A tre minuti dal termine ecco il secondo tentativo dei piloti: Hamilton beffa per tre millesimi Verstappen, Leclerc soltanto sesto, davanti a lui le due McLaren e persino Zhou.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI UNGHERIA 2023

PRIMA FILA

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

TERZA FILA

5. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

QUARTA FILA

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

QUINTA FILA

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

SESTA FILA

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Esteban Ocon (Alpine)

SETTIMA FILA

13. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

OTTAVA FILA

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

NONA FILA

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. George Russell (Mercedes)

DECIMA FILA

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Logan Sargeant (Williams)