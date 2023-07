LIVE – Qualifiche F1 GP Ungheria 2023: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA)

E’ tutto pronto per l’undicesima sessione di qualifiche del Mondiale, che prenderà il via al sabato nel GP di Ungheria 2023 a Budapest di Formula 1: ecco la diretta scritta dell’undicesimo appuntamento stagionale con la caccia alla pole. Stiamo per conoscere la nuova griglia di partenza all’Hungaroring, sale a mille l’attesa per questa nuova qualifica. Il format è quello classico: Q1 da diciotto minuti in apertura con cinque eliminazioni, poi il Q2 da quindici minuti con altre cinque eliminazioni, infine il Q3 da dodici minuti che decreterà la pole position e le prime cinque file della griglia di partenza di questa undicesima gara stagionale sulla pista magiara Le qualifiche inizieranno alle ore 16 di sabato 22 luglio, ecco a seguire la nostra diretta scritta in tempo reale.

