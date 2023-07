Addio a Jacopo Venzo, il Sindaco di Laives Christian Bianchi: “Ora sei con Pantani e Scarponi”

di Mattia Zucchiatti 43

“Jacopo, ora sei insieme a Pantani, Scarponi, Casertelli, buone pedalate insieme a loro”. Così su Facebook il sindaco di Laives, Christian Bianchi rende omaggio al 17enne Jacopo Venzo, promessa azzurra delle due ruote, morto dopo una caduta in discesa durante la prima tappa in linea della Junioren Rundfahrt 2023. “Certo – scrive Christian Bianchi -, quando fai uno sport come il ciclismo lo sai che puoi cadere, ti puoi rompere un braccio, una clavicola, grattarti parti del corpo sull’asfalto lo sai. Ma nessuno può neppure lontanamente pensare che a 17 anni, in discesa, un ragazzo pieno di vita e voglia di correre, possa incontrare la morte”. “Per chi come me ha sempre avuto figli che hanno corso in bici (il figlio Matteo Bianchi è appena tornato con tre ori dagli europei su pista under 23 ndr), proprio in questa società, questa notizia lascia senza respiro, e non posso neppure immaginarmi cosa stiano provando i suoi genitori, raggiunti ieri sera da questa tremenda notizia. E altrettanto tutti i compagni di squadra, perché lo sport del ciclismo lega tantissimo, si soffre insieme, ci si allena insieme, al caldo, al freddo e si corre insieme, per una unica passione e per la propria maglia”, prosegue. E ancora: “Non posso che esprimere la mia profonda vicinanza alla società Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, al Ds Alessandro Coden, Mattia Rech, al patron Roberto Campana, che certamente stanno vivendo la loro peggiore esperienza di vita sportiva, persone che hanno sempre dedicato tutta la loro vita a regalare gioie e soddisfazioni a questi giovani, aiutandoli a seguire i loro sogni”, conclude Bianchi.

Intanto il comune di Cartigliano (Vicenza), paese dell’area del Bassanese dove Jacopo Venzo viveva con la sua famiglia, ha affidato alla propria pagina Facebook il ricordo del giovanissimo ciclista e le condoglianze ai familiari. “Una notizia straziante – si legge – per la nostra comunità e per tutto il mondo dello sport. Cartigliano tutta si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore”.