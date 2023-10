F1 Gp Stati Uniti, Verstappen in pole nella sprint: “Gomme saranno decisive, siamo in tanti vicini”

Max Verstappen ha parlato subito dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche shootout del Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula. L’olandese della Red Bull, già certo del terzo titolo mondiale di fila, partirà davanti a tutti nella sprint race sul circuito di Austin. “Siamo competitivi, ma l’ultimo giro non è stato incredibile. Le gomme saranno decisive, siamo in tanti a essere molto vicini – spiega – Penso che nessuno spingerà al massimo per tutta la gara, la gestione degli pneumatici qui è sempre problematica perchè c’è un alternarsi di curve veloci e curve molto lente.”