Highlights e gol Siviglia-Real Madrid 1-1, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 14

Il video con gli highlights di Siviglia-Real Madrid, sfida valida per la decima giornata della Liga spagnola 2023/2024. Finisce 1-1 in quel di Siviglia, con la squadra di casa che passa in vantaggio grazie all’autorete di Alaba ma viene poi raggiunta pochi minuti dopo dal gol del pareggio firmato da Carvajal.