F1 pagelle qualifiche sprint GP Stati Uniti: Verstappen torna davanti, ottimo Leclerc

Max Verstappen conquista la pole position nella qualifica shootout del Gran Premio degli Stati Uniti. Il campione olandese conquista la prima piazza con 55 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc. Lo scudiero della Ferrari sfiora la pole, ma si deve accontentare della seconda posizione. La lotta per la prima casella si è dimostrata accesa, con Lewis Hamilton e Lando Norris in terza e in quarta piazza, per un totale di quattro piloti racchiusi in un decimo. Le vetture torneranno in pista per la Sprint race a mezzanotte.

GRIGLIA DI PARTENZA

VERSTAPPEN: 10

Torna al comando il campione del mondo, che dopo una qualifica difficile di ieri ritrova la prima casella della shootout del sabato. Piccolo spavento in casa Red Bull quando nel Q2 Verstappen perde il controllo della vettura in Curva 9 e finisce in testa coda. Tutto archiviato però nel Q3, dove il numero 1 trova il giro più veloce.

LECLERC: 9.5

Fa ancora una volta la differenza Charles Leclerc. che manca la pole position di soli 55 millesimi dopo averla conquistata ieri. Il monegasco dimostra di sentirsi a proprio agio con il feeling della vettura durante questo fine settimana. Si aspetta ora lo Sprint, che potrebbe regalare grandi sorprese.

HAMILTON: 9+

Ottimo giro anche per Lewis Hamilton, particolarmente a suo agio su questo layout e con un grande feeling con la macchina. Il Sir delle frecce d’argento riesce a strappare la terza piazza a pochi millesimi da Leclerc e Verstappen.

SAINZ: 8.5

Più indietro Carlos Sainz, che partirà sesto nella Sprint race di questa sera. Lo spagnolo afferma di non trovarsi totalmente a suo agio con la vettura e con la pista. Si dice però ottimista per una possibile rimonta.

PEREZ: 8+

Settima piazza conquistata dal messicano Sergio Perez, dopo una nuova sessione complessa. Il messicano non ha brillato nemmeno nelle qualifiche di ieri e dovrà recuperare in entrambe le gare.

RUSSELL: 7

Sessione complessa per George Russell, che non riesce a strappare più dell’ottava piazza. Si attende una penalità per l’impeding su Leclerc avvenuto in Q2 su Leclerc. L’inglese nella sessione ha anche collezionato un deflettore rotto, che Mercedes è riuscito ad aggiustare in tempo per terminare le qualifiche.

ALBON: 9

Stupisce Albon, che raggiunge il Q3 in un weekend complesso per la Williams. Il numero 23 si dimostra veloce e nonostante le difficoltà date dalla sua vettura, riesce ad aggrapparsi alla nona piazza.