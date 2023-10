F1 GP Stati Uniti, Sainz: “L’obiettivo è il podio, siamo in lotta con McLaren”

Carlos Sainz parla degli obiettivi del Gran Premio degli Stati Uniti, previsto per questo weekend: “Sono molto concentrato su questo weekend, l’obiettivo è tornare sul podio. Durante la gara del Qatar sono rimasto dentro al box a guardare le strategie, pensando a cosa avrei potuto fare in pista con quelle condizioni di gara. È stato frustrante restare a guardare, spero di poter dimenticare già da questo weekend la domenica di Losail. Il problema alla macchina? È qualcosa che in diversa misura avevamo riscontrato anche in passato. In Qatar ci è costato la gara, ma adesso dovremmo aver risolto tutto e spero che nel breve termine non ci siano altri problemi. La McLaren? Sono vicini a noi in classifica, ma se non avremmo altri ritiri o partenze mancate sono convinto che riusciremo a rimanere davanti a loro. Sono comunque convinto che siano molto veloci, quasi sempre gli unici in grado di tenere il passo della Red Bull. Penso che lotteremo molto con loro“.