Marotta: “Scommesse vizio negativo, ma pubblicizzate a livello statale”

Durante la presentazione del libro “Odio il calcio” di Fabrizio Biasin, è intervenuto Beppe Marotta, che si è esposto sul tema scommesse: “cos’è la scommessa? È un vizio e un aspetto negativo, seppur venga pubblicizzato a livello statale. I ragazzi vanno aiutati nella loro crescita, diventano ricchi e famosi da un momento all’altro, il rischio è che si lascino andare anche ad altre cose. Al giorno d’oggi il rischio di cadere in tentazione è molto più alto. La colpa è di tutti, di tutte le figure che lavorano e seguono questi ragazzi. Bisogna fare di più per aiutarli. Penso che ci sia bisogno di colloqui conoscitivi anche nel calcio, come accade in tutti i lavori. È una situazione che va approfondita”.