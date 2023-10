F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Non ho trovato il feeling con la macchina, non è la posizione che vorrei”

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha commentato ai microfoni di Sky le qualifiche shootout, in cui ha conquistato la sesta piazza: “Dobbiamo lavorare sul passo in qualifica, non sono nella posizione che vorrei. Nel primo e nel terzo settore non mi sento a mio agio, le gomme si surriscaldano facilmente e il saltellamento è intenso. Abbiamo comunque fatto una sessione pulita e cercheremo di recuperare in gara dove credo che potremmo essere più veloci. La pista mi piace ed è divertente, ma non ho ancora trovato il giusto feeling con la macchina“.